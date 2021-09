Corona in Belgien: 7,8 Millionen Belgier (von 11 Millionen) sind vollständig geimpft

Den jüngsten Zahlen von Sciensano zufolge waren am Sonntag 7.865.073 Personen in Belgien vollständig geimpft. Das sind 82,4 % aller Erwachsenen und 68,3 % der Gesamtbevölkerung.

Zwischen den verschiedenen Gemeinschaften in Belgien gibt es große Unterschiede: In Flandern sind 4,9 Millionen Menschen vollständig geimpft, das sind 88 Prozent der Erwachsenen. In Wallonien und in der deutschsprachigen Gemeinschaft sind 77 bzw. 73 Prozent der über 18-Jährigen geimpft. Brüssel ist mit 60 Prozent geimpfter Erwachsener weit abgeschlagen.