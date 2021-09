Evakuierung aus Afghanistan nach Belgien: Wer sind die Evakuierten? Was sind ihre Rechte?

Der Ehepartner und die Kinder von Belgiern (die so genannte Kernfamilie) dürfen mit nach Belgien kommen, auch wenn sie nicht die belgische Staatsangehörigkeit haben. Sie stehen auch auf der Liste der Personen, deren Sicherheit vom Auswärtigen Amt überprüft wird.

Schwieriger wird es, wenn ein erwachsener Belgier mit seiner afghanischen Mutter, Tante oder minderjährigen Nichte am Flughafen in Kabul eintrifft, um zurückgeführt zu werden. In der Praxis entscheidet das Konsulatspersonal nun vor Ort, ob sie einreisen dürfen oder nicht. So wurden bereits mehrere Personen, die nicht auf der offiziellen Liste standen, nach Belgien gebracht.

Aber: Familienmitglieder außerhalb der Kernfamilie haben keinen Anspruch auf Familienzusammenführung. Bei der Identitätskontrolle in Peutie bei Brüssel wird ihnen erklärt, dass sie selbst einen Asylantrag stellen müssen. Der Generalkommissar für Flüchtlinge und Staatenlose (CGRS) wird beurteilen, ob sie sich in Afghanistan in persönlicher Gefahr befinden und somit bleiben dürfen oder nicht.

In der Zwischenzeit waren auf einigen Flügen auch Kinder, die keinerlei Verbindung zu Belgien haben. Sie haben von dem Chaos profitiert, um von Belgien evakuiert zu werden. Sie dürfen als unbegleitete Minderjährige einreisen und müssen auch ein Asylverfahren durchlaufen.