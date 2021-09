Reform des Eigentumsrechts: Ab 1. September darf man einfach in Nachbars Garten, um den Ball zu holen

Sagaert zufolge verstößt die neue Reform nicht gegen das Eigentumsrecht und das Recht auf Privatsphäre: "Es liegt auf der Hand, dass Dritte das Eigentum nicht nutzen dürfen. Es geht hier wirklich um Situationen, in denen ein Ball zufällig beim Nachbarn landet", erklärt Sagaert. "Was das Betreten von privaten Grundstücken durch Spaziergänger betrifft, so handelt es sich um Grundstücke, die nicht eingezäunt sind und die nicht genutzt werden. Der Eigentumsrechtexperte betont, dass es um die kleinstmögliche Störung geht. Wird die Privatsphäre verletzt, handelt es sich um einen Verstoß."