Belgische Forscher finden überraschende Ähnlichkeit zwischen Gehirne von Kraken und Menschen

Dass sich die Gehirne der achtarmigen Kraken ähnlich entwickeln wie die des Menschen, ist bemerkenswert, denn das Gehirn eines Kraken hat eine völlig andere Struktur und bestehen aus völlig anderen Zelltypen wie beim Menschen", erklärt Seuntjens: "Bei Tintenfischen befindet sich das Gehirn zwischen den Augen und um die Speiseröhre herum. Wenn sie schlüpfen, nimmt das Gehirn etwa ein Fünftel des Körpers ein. Aber dieses Verhältnis wird kleiner, wenn die Tiere wachsen.”

Seuntjens weist auch darauf hin, dass achtarmige Kraken eine halbe Milliarde Nervenzellen haben, etwa so viele wie ein kleiner Menschenaffe. Nur ein Drittel dieser Zellen befindet sich im Gehirn, der Rest in den Armen. Weil Kraken so viele Nervenzellen in ihren Fangarmen haben, wird manchmal behauptet, dass sie neun Gehirne haben: eines im Kopf und ein weiteres in jedem Arm, von denen jeder auch unabhängig agiert. Wissenschaftliche Untersuchungen haben diese Behauptung jedoch widerlegt: Ein Krake hat nur ein Gehirn, das den gesamten Körper steuert.