COIB weiß nichts von fiktiven Turnieren, mit denen 3x3-Lions sich für Tokio qualifiziert hätten

De Standaard schreibt, etwa 27 Turniere seien zwischen August und Oktober 2019 fiktiv angesetzt worden. Den 3x3 Lions gelang es sich für die Sommerspiele zu qualifizieren, wo sie den 4. Platz erreichten.

"Dem COIB sind derzeit keine betrügerischen Praktiken bekannt", sagte Matthias Van Baelen, Sprecher der belgischen Olympischen Organisation gegenüber der Nachrichtenagentur Belga. "Wir werden die Angelegenheit intern prüfen und abwarten. Es ist eine sehr komplexe Situation, aber die Untersuchung muss vom internationalen Basketballverband FIBA geführt werden.”

Das COIB wird die Vermutungen zunächst mit dem belgischen Basketballverband besprechen. Sie sind die erste Anlaufstelle für die Athleten", fügt Matthias Van Baelen hinzu.

Das Team 3x3 Antwerpen mit Nick Celis, Rafael Bogaerts, Thierry Marien und Thibaut Vervoort, die vier Olympioniken, belegte am Sonntag beim World Tour-Turnier in Lausanne den dritten Platz. In dieser Woche (mit Bryan De Valck anstelle von Thierry Marien) nimmt es am Challenger-Turnier in Riga, Lettland, teil. Dort wollen die Basketballspieler sich für das Masters in Abu Dhabi (World Tour) Ende Oktober qualifizieren.