Corona-Zahlen in Belgien: Stabilisation der Neuinfektionen und Patienten in Sicht

Am 24. August hatten 8 367 489 Personen in Belgien mindestens eine Impfdosis gegen das Covid-19-Virus erhalten. Das sind 85 Prozent der Erwachsenen. Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung (Minderjährige eingeschlossen) liegt der Anteil bei 72,6 Prozent. 7.927.370 Personen in Belgien sind vollständig geimpft (82,7 Prozent aller Erwachsenen und 68,8 Prozent der Gesamtbevölkerung).