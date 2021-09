Tödlicher Verkehrsunfall in Antwerpen: Ampeleinstellung im Kreuzfeuer

Die Ampeleinstellung für die Kreuzung in Antwerpen, an der am Dienstag zwei Mädchen von 1,5 und 9 Jahren von einem Lkw erfasst und getötet wurden, war am 15. April angepasst worden, um die Kreuzung “konfliktfrei" (und sicherer) zu machen. Am 8. Juli beschloss der Stadtrat, die alte Regelung wieder einzuführen.