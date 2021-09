Unter größter Geheimhaltung: Belgien evakuiert 250 Personen aus Kabul selbst

200 bis 250 afghanische Belgier und Personen mit Verbindungen zu Belgien hatten am Dienstag Anweisungen erhalten, sich an einem geheimen Ort in Kabul einzufinden. Vor dort wurden sie in fünf Bussen zum Flughafen gebracht. Die gesamte Operation fand unter strengster Geheimhaltung statt. Die belgische Regierung wollte die Nachricht weder bestätigen noch dementieren.

Selbst die Personen, die evakuiert wurden, hatten kaum Informationen, erfuhr der VRT-Journalist Majd Khalifeh. Die Aktion dauerte mehrere Stunden und war zuweilen angespannt, insbesondere wenn Kontrollpunkte der Taliban zu passieren waren.