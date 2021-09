Drohung eines Angriffs: Belgien stoppt Evakuierung aus Afghanistan und kontaktiert Nachzügler

Nachdem die belgischen Behörden am Mittwoch informiert worden waren, dass ein Selbstmordanschlag auf die Menschen am Flughafen in Kabul verübt werden könnte, hat die Regierung beschlossen, die Evakuierungsmission zu stoppen. “Sicherheit hatte für uns immer oberste Priorität", erklärte Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) auf einer Pressekonferenz am Donnerstagmorgen.