Ein Bus mit Evakuierten aus Kabul am Flughafen von den Taliban zurückbehalten

Schließlich beschlossen die Taliban, alle Passagiere des Busses abzuweisen und zurückzuschicken. Nach der langen beschwerlichen Fahrt und Wartezeit war die Enttäuschung sehr groß.

Am Mittwochabend gab die belgische Armee bekannt, dass die Evakuierungsmission beendet ist. Es sind keine belgischen Soldaten mehr in Kabul präsent und es werden keine belgischen Flugzeuge mehr in die afghanische Hauptstadt fliegen, um Menschen zu evakuieren.

In den kommenden Tagen wollen die belgische Armee und das Außenministerium von Islamabad aus agieren. Sie werden sich auch mit den europäischen Ländern beraten, die noch in Kabul sind, um zu sehen, ob sie die Belgier noch nach Islamabad bringen können.