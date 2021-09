Nach den Überschwemmungen: Chocolatier Galler produziert vorübergehend in Flandern

Der Lütticher Schokoladenhersteller Galler, der von den verheerenden Überschwemmungen Mitte Juli stark betroffen war, wird seine Schokolade bis auf Weiteres in Flandern Schokolade produzieren. Das Galler-Atelier in Chaudfontaine wurde vollständig zerstört und kann frühestens im März 2022 wieder in Betrieb genommen werden. Bis dahin wird die Schokolade in Flandern hergestellt.