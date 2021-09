Vorsicht vor Sicherheitslücken bei Billigelektronik: undicht wie ein Sieb

Alle großen Hersteller haben inzwischen intelligente Versionen ihrer Geräte auf den Markt gebracht. Aber auch weniger bekannte Marken verkaufen solche Geräte, meist in Webshops wie Wish, Ali Express, Bol.com oder Amazon. Die Geräte werden von verschiedenen Marken vertrieben, aber im Wesen und von der Funktionsweise sind alle identisch. Genau hier liegt das Problem.

Vorsicht vor Ali Express und Amazon

Die belgische Verbraucherschutzorganisation Test Aankoop hat, zusammen mit Euroconsumers, festgestellt, dass viele sogenannte intelligente Geräte leicht zu hacken sind. Mit der Universität KU Leuven haben sie 16 elektronische Haushaltsgeräte untersucht und dabei 54 Sicherheitslücken entdeckt. Sie haben beispielsweise feststellen müssen, dass die Kommunikation zwischen Gerät und Smartphone nicht gesichert war, was Hackern den Diebstahl des Passworts.

"Manche Hacker gehen noch einen Schritt weiter", erklärt Lennert Wouters, Doktorand an der KU Leuven: "Ein intelligenter Staubsauger verfügt manchmal über mehrere Kameras, um das Wohnzimmer zu zeigen. Dafür ist ein leistungsstarker Prozessor notwendig. Jetzt können Hacker in den Staubsauger eindringen und ihn bei der Arbeit beobachten. Mehr noch, sie können das Wohnzimmer aufzeichnen und diese Daten weiterverkaufen.