Letzter belgischer Evakuierungsflug mit 37 Personen aus Afghanistan in Melsbroek gelandet

Am Mittwochabend hatte die Bundesregierung den Abbruch der Evakuierungsmission bekanntgegeben: "in Anbetracht der sich entwickelnden Lage in Afghanistan und im Einvernehmen mit anderen europäischen Partnern". Die Risiken waren und sind hoch, nachdem gestern Selbstmordattentate auf dem Flughafen von Kabul verübt worden sind. IS-K (IS Khorasan, ein Ableger der Gruppe Islamischer Staat) hat sich zu diesen Anschlägen bekannt. Dabei fielen fast 100 Tote und viele Verletzte.

In 6 Tagen transportierten 23 Flüge von C-130 der belgischen Armee mehr als 1.400 Menschen von Kabul nach Islamabad. Mit dem Flug von heute Morgen waren es insgesamt 8 von Islamabad nach Melsbroek.

Derzeit sollen sich noch etwa 114 Personen in Kabul aufhalten, die ein Recht auf Rückführung in unser Land haben. "Die Absicht ist, diese Menschen zu bitten, an einem sicheren Ort zu bleiben", sagte der Staatssekretär für Asyl und Migration Sammy Mahdi (CD&V) in "Terzake". Mahdi hofft, dass sie in den kommenden Tagen noch repatriiert werden können.