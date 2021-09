SchülerInnen an flämischen Schulen in Brüssel können sich impfen lassen

In den ersten Wochen nach Beginn des Schuljahres werden die SchülerInnen über den Impfstoff informiert. Die Behörden wollen sie mit praktischen Argumenten überzeugen.

In einer zweiten Phase wird die Impfung der SchülerInnen der am Projekt beteiligten Schulen organisiert. Schulen, die sich in der Nähe eines Impfzentrums befinden (Pacheco in Brüssel-Stadt und die Zentren in Molenbeek, Forest und Sint-Pieters-Woluwe), werden die SchülerInnen und ihre Eltern zur ersten und zweiten Impfung begleiten. In anderen Schulen wird die Impfung vor Ort durchgeführt.

12- bis 15-Jährige brauchen die schriftliche Erlaubnis ihrer Eltern. Ab dem Alter von 16 Jahren können sie selbst entscheiden.