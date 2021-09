Trotz des schlechten Wetters: mehr Übernachtungen an der Küste in diesem Sommer

Auch die Vermieter von Ferienhäusern haben eine gute Sommersaison hinter sich. Der Anstieg der Buchungen im letzten Sommer setzte sich auch in dieses Jahr fort. Fast alle Agenturen, die Ferienhäuser an Touristen vermieten, geben an, dass die bei ihnen registrierten Wohnungen zwischen Mitte Juli und Mitte August mehr oder weniger voll belegt waren. In den letzten beiden Wochen des Monats lag die Auslastung zwischen 75 % und 80 %.

Die verkehrsreichsten Tage für Tagesausflügler an der Küste waren der 21. Juli mit knapp über 160.000 Tagesausflüglern, gefolgt vom 18. Juli mit 140.000 Tagesausflüglern. Am 12. August kamen 130.000 Tagesausflügler an die Küste.