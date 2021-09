3M muss die Einleitung von FBSA-haltigen Abwässern in die Schelde sofort beenden

Das US-Chemieunternehmen 3M in Zwijndrecht bei Antwerpen muss auf Anordnung der flämischen Umweltinspektion sofort die Einleitung von FBSA-haltigen Abwässern in die Schelde beenden. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass bei 3M solche Abwässer ohne Genehmigung in der Schelde entsorgt. 3M steht seit einiger Zeit unter Druck, nach dem bei Bauarbeiten PFOS-verseuchte Erde entdeckt wurde und nach dem das Ableiten von verunreinigten Lösungen in die Schelde bekannt wurde.