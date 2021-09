Belgiens Soldaten haben Kabul verlassen - Ein Detachement bleibt vorläufig in Islamabad

Ziel sei gewesen, rund 150 Personen aus der afghanischen Hauptstadt zu evakuieren: „Letztendlich sind es 1.400 geworden. Das gibt doch ein gutes Gefühl. Am Tag unseres Abzugs warteten keine Flüchtlinge mehr in der Zone, wo wir sie empfangen konnten. Natürlich waren noch einige außerhalb des Perimeters, doch wir durften den Flughafen nicht verlassen. Aber es handelt sich dabei um sehr wenige Menschen, was also beruhigend ist.“

Deutlich wurde jetzt auch, dass vorerst eine belgische Abordnung in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad bleiben wird. Nach dem Ende der belgischen Evakuierungsaktion sollen noch 114 Personen - Belgier oder Menschen mit Bezug zu Belgien - in Kabul geblieben sein. Von diesen seien aber einige durch andere Länder in Sicherheit gebracht worden und die meisten anderen stehen inzwischen in Kontakt mit den hiesigen Behörden, so Generalstabschef Admiral Michel Hofman.