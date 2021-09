Blankenberge: Corona-gerechte Ausgabe des traditionsreichen Blumencorsos

Allerdings zog der Corso dieses Jahr nicht wie gewohnt durch die Straßen des beliebten Badeortes, sondern die Besucher konnten die Wagen an einem Platz in der Stadt besichtigen. So konnten die Besucherströme besser kontrolliert werden und so konnten Menschenansammlungen an den Straßenrändern vermieden werden.

Unsere Videos zeigen die Vorbereitungen zu dem Blumencorso. Einige der prächtigen Blumenwagen waren von den Wagenbauern aus dem berühmten Karneval von Aalst gestaltet worden. Hier finden sich einige sehr gute flämische Wagenbauer, die nicht nur im Karneval sehr kreativ mit Blumen und anderen Materialien umgehen können.