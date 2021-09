Brüsseler Krankenhäuser können wieder Corona-Patienten in die anderen belgischen Regionen bringen

„Wir hatten darum gebeten, da einige Intensivstationen in Brüssel überbelastet sind“, sagte Philippe Peetrons, Chefarzt der Krankenhäuser Iris Süd (IZZ) dazu: Im Brugmann-Krankenhaus, in den IZZ-Krankenhäusern und um Sint-Lucas-Krankenhaus sind etwa 50 % der Patienten auf den Intensivstationen Corona-Patienten.“ Das ist inzwischen auch der Fall im Brüsseler Erasmus-Krankenhaus und im CHU Saint-Pierre. In den Chirec-Krankenhäusern liegen die Intensivstationen sogar komplett voll mit Corona-Patienten, so Petroons.

Grund dafür ist neben der steigenden Zahl an Covid-19-Patienten in der Brüsseler Region auch ein akuter und sich verschärfender Mangel an Pflegepersonal. Nebenbei bemerkt, steigt die Zahl der Corona-Ansteckungen in der Brüsseler Region weiter an und der Impfgrad liegt dort deutlich unter dem in den anderen Regionen Flandern, Wallonie und Deutschsprachige Gemeinschaft. Die meisten der aktuell 69 Brüsseler Corona-Intensivpatienten sind übrigens nicht gegen Covid-19 geimpft.

Weniger Probleme in der Brüsseler Uniklinik

Etwas entspannter ist die Lage in der Brüsseler Uniklinik UZ Brüssel. Auch hier will man Covid-19-Patienten in andere Krankenhäuser verlegen, doch es ist hier noch Raum für neue Patienten, die sich mit dem Virus infiziert haben und daran erkrankten, so Klinik-Sprecherin Karolien De Prez: „Die Verlegungen werden durchgeführt, um die Patienten über verschiedene Krankenhäuser zu verteilen. Im UZ Brüssel werden aktuell 15 Corona-Patienten behandelt, von denen 5 auf der Intensivstation liegen.“