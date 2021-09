Die Aufsteiger wirbeln die Liga auf - AA Gent besiegt Club Brügge

Am 6. Spieltag in der ersten belgischen Fußball-Liga ist einiges los an diesem Wochenende. Die beiden Aufsteiger Union Saint-Gilloise (Foto oben) und RFC Seraing mischen gerade die Liga auf. Union besiegte Standard Lüttich und Seraing die AS Eupen. Im Spitzenspiel AA Gent gegen Club Brügge ist der Titelverteidiger am Sonntagnachmittag unter die Räder gekommen (Fotos unten).