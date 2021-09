Die Nachfrage nach gesünderen Fritten sorgt für 100 neue Jobs in einer Kartoffelfirma

Beim Kartoffel-Verarbeitungsunternehmen Agristo in Wielsbeke in der Provinz Westflandern (Foto unten) werden 100 neue Stellen ausgeschrieben. Das Unternehmen baut gerade eine dritte Produktionslinie für die Herstellung von Tiefkühlfritten. Das Unternehmen will mit einer neuen Produktion auf die steigende Nachfrage für gesündere Fitten in Belgien und für den Export reagieren.