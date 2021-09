Ein Quantum-Magnetometer aus der Hasselter Universität ist auf dem Weg zur ISS

Applaus in der Hasselter Universität in Diepenbeek in der Provinz Limburg (Video oben). Am Sonntagvormittag startete eine der SpaceX-Raketen von Elon Musk zur Internationalen Raumstation ISS. An Bord dieser befindet sich auch ein Quantum-Magnetometer, den Studierende der Universität Hasselt entwickelt haben. Dieses Gerät soll dabei helfen, das Magnetfeld um die Erde zu analysieren.