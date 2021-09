Fahrraddemo nach schwerem tödlichem Unfall mit Kindern in Antwerpen

Etwa 250 Radfahrer haben in Antwerpen mit einer Fahrraddemo für mehr Sicherheit im Straßenverkehr demonstriert. Grund dafür war ein schwerer Unfall in der vergangenen Woche, bei dem ein Lastwagen beim Abbiegen an einer Kreuzung zwei Kinder auf einem Roller übersehen hatte. Die beiden Kinder kamen bei dem Unfall ums Leben.