VRT NWS traf das afghanische Mädchen, das nach der Evakuierung über den Flughafen von Melsbroek hüpfte

Die Sadats erzählten VRT NWS-Reporterin Pascale Mertens, die sie bei ihnen zu Hause besuchte, dass der Aufenthalt in Kabul dramatisch war: „40.000 Menschen warteten vor dem Flughafen. Sie hätten uns mit unseren belgischen Reisepässen durchlassen müssen, doch wir kamen nicht durch. Sie zeigten uns ständig ihre Waffen. Immer und immer wieder.“

Sayed Mujeeb Sadat und seine Familie gehörten zu denen, die die belgischen Behörden auf eigene Faust mit Bussen in der Umgebung von Kabul eingesammelt hatte und selbst zum Flughafen der afghanischen Hauptstadt bringen konnten: „Als wir am Flughafen waren, waren wir sehr erleichtert.“ Von Kabul aus ging es mit einer C-130-Transportmaschine in die pakistanische Hauptstadt Islamabad und von dort aus mit einer von der belgischen Regierung gecharterten Maschine nach Belgien.

Dort angekommen, fotografierte die Reuters-Fotografin Johanna Geron die fröhlich hüpfende Neha am Flughafen von Melsbroek und dieses Foto ging in den Tagen danach um die Welt (und wurde leider auch anmaßend manipuliert - siehe nebenstehenden Beitrag). Neha erzählte Kollegin Pascale ebenfalls, dass die Taliban ihr und ihrer Familie mit Waffen gedroht hätten: „Ich war so froh, wieder in Belgien zu sein. Ich will niemals mehr nach Afghanistan zurück gehen“.

Heute kann diese nette afghanische Familie, die schon länger die belgische Staatsangehörigkeit hat und deren Kinder teilweise in unserem Land zur Welt kamen, wieder zur Tagesordnung zurückgehen. Schließlich fängt in Belgien bald wieder die Schule an.