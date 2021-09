4.500 zusätzliche Stellen im Pflegebereich und viele Anmeldungen zur Ausbildung in diesem Sektor

Aus einem Bericht des belgischen Gesundheitsministeriums ist ersichtlich, dass über den Fonds für Pflegepersonal, der auf Anregung der linken Arbeiterpartei PVDA ins Leben gerufen wurde, in den vergangenen beiden Jahren rund 4.500 neue Stellen in diesem Sektor geschaffen werden konnten. Dies melden die flämischen Tageszeitungen De Morgen und Het Laatste Nieuws sowie die frankophone Zeitung Le Soir am Montag.

Laut der PVDA-Parlamentsabgeordneten Sofie Merckx wurden aus diesem Fonds 247 Mio. € in diese neuen Pflegestellen investiert: „12 Millionen darauf flossen auch in Maßnahmen für bessere Arbeitsbedingungen, wie Wohlfahrt, Sicherheit, Verstärkung des Reinigungspersonals und in Aus- und Weiterbildungen.“