Aufsteiger Union führt die Tabelle an - Anderlecht verliert in Genk

Aufsteiger Union Saint-Gilloise führt die Tabelle in der ersten belgischen Fußball-Liga nach dem eindrucksvollen 4:0-Sieg gegen Standard Lüttich an. Die AS Eupen ist trotz Niederlage gegen Aufsteiger RFC Seraing Zweiter. Titelverteidiger Club Brügge ist „nur“ Dritter nach der deutlichen 6:1-Klatsche bei AA Gent.