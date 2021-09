Der ehemalige IOC-Präsident Jacques Rogge ist gestorben

Der belgische Arzt und Chirurg Jacques Rogge (geb. 1942 in Gent) war von 2001 bis 2013 Präsident des Internationalen Olympischen Komitees. Sein Nachfolger, der Deutsche Thomas Bach, würdigte ihn als einen „vollendeten Präsidenten“. Rogge habe dabei geholfen, das IOC zu modernisieren, so Bach.

Rogge, der in seiner Jugend Rugby spielte - auch für die belgische Nationalmannschaft - und der an den Olympischen Spielen von 1968, 1972 und 1976 als Segler teilgenommen hatte, galt als entschiedener Gegner von Doping. Dies zeigte sich bereits zu einer Zeit, in der er Vorsitzender des Belgischen Olympischen Komitees (BIOC) war und später auch als Präsident des europäischen olympischen Verbandes.

Jacques Rogge war ein leidenschaftlicher Sportler und mit dieser Leidenschaft führte er auch die Verbände, denen er vorstand. Dies half ihm auch dabei, das zu seiner Zeit arg ramponierte Image des IOC aufzupolieren, das nach einigen Skandalen als Korrupt galt.

Rogge schaffte es zwar nicht, den olympischen Sport gänzlich von Doping zu befreien, doch unter seiner Führung wurden die Maßnahmen gegen Doping um einiges schärfer gestaltet.

Zu Rogges Verdiensten gehört zweifellos auch die Gründung der Olympischen Jugendspiele, die unter seiner Präsidentschaft 2010 in Singapur ihre Premiere erlebten. Jacques Rogge genoss zeitlebens hohen Respekt, erhielt einen Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen und wurde nach seinem Vorsitz zum Ehrenpräsidenten des IOC ernannt.

Der damalige belgische König Albert II. verlieh Jacques Rogge für seine Verdienste 2002 den Titel eines Grafen. Zudem wurde ihm an einigen belgischen und internationalen Universitäten die Ehrendoktorwürde verliehen. Das IOC bat nach dem Tod Rogges am Sonntag, alle angeschlossenen Verbände darum, fünf Tage lang vor ihren Sitzen und Gebäuden die olympischen Fahnen auf Halbmast zu setzen.