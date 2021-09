Formel 1 in Spa-Francorchamps: Max Verstappen gewinnt das Regen- und Chaosrennen nach 3 Runden

Ach ja, hinter Verstappen bummelten George Russel auf Platz 2 und Lewis Hamilton auf Platz 3 über die Ziellinie. Für die zahlreichen Fans an der Strecke, die stundenlang im Regen ausharren mussten, war dieses Rennen sicherlich auch ein besonderes Ereignis. Gefreut hat es letztendlich wohl nur die große Masse an niederländischen Verstappen-Fans, die nach Belgien zum berühmt-berüchtigten Ardennenkurs angereist waren…

Der Dauerregen von Spa bescherte dem Niederländer Max Verstappen und dessen Red Bull-Team einen skurrilen Sieg. Mehrere Stunden lang wurde der Start verschoben und einige Safety Car-Phasen ergaben, dass die Piste in Francorchamps durch die Wassermassen nicht sicher sein konnte.

AFP or licensors

AFP or licensors