Gold und Bronze: Michèle George und Manon Clays holen erneut Medaillen bei den Paralympics

Michèle George (Foto oben) hat am Montag in der freien Kür ihre zweite Goldmedaille bei den Paralympischen Spielen in Tokio gewonnen. Sie gewann im Freestyle-Schwierigkeitsgrad V auf ihrem Pferd Best of Eight die Goldmedaille und war damit 3 Zehntel besser als ihr Konkurrent, der Niederländer Frank Hosmar, der Silber gewann. Die Jury gab George für ihre Kür 80.590 Punkte. Die 47 Jahre alte Westflamin Michèle George hatte auch bei den Spielen von London 2012 und Rio 2016 Gold in der Dressur gewonnen.

Manon Clays (Foto unten) gewann in der freien Dressur-Kür im Schwierigkeitsgrad IV am Montag ihre zweite Bronzemedaille bei diesen Paralympics. Auf San Dior 2 wurde sie knapp Dritte. Die Debütantin bei paralympischen Spielen hatte bereits am vergangenen Donnerstag Bronze in der Pflichtdressur gewonnen. Jetzt erhielt sie 75.680 Punkte von der Jury und musste nur die Niederländerin Sanne Voets (Gold) und die Schwedin Etzner Jakobsson (Silber) vorlassen.

Bisher gewann die belgische Delegation bei diesen Paralympischen Spielen in der japanischen Hauptstadt Tokio 7 Mal Edelmetall, woran die beiden Dressurreiterinnen Michèle George und Manon Clays mit jeweils zwei goldenen bzw. zwei bronzenen Medaillen einen großen Anteil haben. Ganz nebenbei bemerkt: Michèle George ist auch die Trainerin von Manon Clays...