Graf Henri d’Udekem d’Acoz, ein Onkel von Königin Mathilde, ist tot

Am Montag ist Graf Henri d’Udekem d’Acoz (Fotos), ein Onkel von Königin Mathilde gestorben. D’Udekem d’Acoz war rund 10 Jahre lang Bürgermeister von Poperinge in Westflandern. Der Graf war lange eine Art Sprecher seiner adeligen Familie, wurde allerdings auch in einige Skandale verwickelt.