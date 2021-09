Modehandel: Kommt die Winterkollektion rechtzeitig in die Geschäfte?

Die flämische Tageszeitung Gazet Van Antwerpen meldet in ihrer Montagsausgabe, dass vor allem die Lieferungen aus China nur schwerlich in Belgien ankommen. Isolde Delanghe, die Direktorin der Mode Union (der Dachverband des Modehandels in Belgien, der rund 2.000 Geschäfte in diesem Sektor vertritt), sagte gegenüber der Zeitung: „Die Maßnahmen in China ändern sich andauernd. Von Woche zu Woche werden Häfen gesperrt und wieder geöffnet.“

Normalerweise würden die Lieferungen für die Winterkollektionen gerade jetzt in Europa und damit auch in Belgien ankommen, doch in den meisten Fällen wird die Ware die Geschäfte dieses Jahr wohl nicht vor Oktober erreichen. Damit ist der Modesektor in Belgien nach anderthalb Jahren Corona ein weiteres Mal betroffen.