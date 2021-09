Verfrühter Indexanstieg in Belgien: Renten, Sozialleistungen und Beamtengehälter werden steigen

Dass der Schwellenindex ansteigt, ist die Folge einer drei Monate in Folge steigenden Inflation. Diese steht aktuell mit 2,73 % auf dem höchsten Stand seit März 2019. Das bedeutet, dass die Renten, die Sozialbezüge und die Beamtengehälter dem Index angepasst werden und um 2 % steigen werden. Meist folgt ein Anstieg der Löhne und Gehälter in der Privatwirtschaft eine Zeit lang später.

Der Index, der sich aus einem bestimmten Waren- und Dienstleistungs-Korb zusammenstellt, misst die Teuerungsrate für die Ausgaben bei den hiesigen Haushalten. Übersteigt dieser Wert eine bestimmte Marge, dann steigt auch der Schwellenindex, der im belgischen Bundesland Flandern „Spilindex“ genannt wird. Damit sollen nach „alter Tradition“ die Beamten- und andere Bezüge dem allgemeinen Wohlfahrtsstandard entsprechen.

Der Index-Mechanismus sorgt dafür, dass die Renten und die Sozialbezüge in Belgien im September ansteigen und die Beamtengehälter im Oktober. Der aktuelle Anstieg findet früher statt, als erwartet. In den vergangenen 3 Monaten ist in Belgien vor allem die Energie teurer geworden. Der Preis für Erdgas liegt z.B. aktuell über dem Niveau von 2018 und ist 49,4 % höher als im August 2020. Und auch Strom ist in unserem Land gerade so teuer wie nie zuvor.