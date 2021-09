3 % der flämischen Sommerlager mussten nach Corona-Ansteckungen abgebrochen werden

Jugendminister Dalle ist der Ansicht, dass diese hohe Zahl an von Corona betroffenen Jugend- oder Ferienlagern auf die Tatsache zurückzuführen sind, dass in diesem Jahr deutlich mehr getestet wurde, als 2020. Zudem habe auch hier die ansteckendere Delta-Variante zirkuliert.

Doch nicht nur Corona sorgte für angebrochene Lager, sondern auch die heftigen Regenfälle in den Ardennen und die Hochwasserkatastrophe im Wesertal und an anderen Orten in der Wallonie im vergangenen Juli: „Das war kein einfacher Sommer durch Corona und durch das Hochwasser. 97 % aller Lager konnten aber ohne Ansteckungen durchgeführt werden und sorgten damit für Lichtblicke bei den Kindern und Jugendlichen aus Flandern und Brüssel.“