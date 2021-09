Brüssel drängt seine Bürger: Corona-Impfung im Geschäft beim Einkaufen

Die Impfaktion beginnt mit zwei Impfstationen in zwei Kaufhäusern in Brüssel - jeweils eines in Evere und eines in Oudergem. Daneben wurde vor einem weiteren Warenhaus im Stadtteil Molenbeek ein Impfbus aufgestellt.

Vor den beiden Impfstationen versammelten sich schon bei Geschäftsöffnung am Montagmorgen viele Menschen, die sich impfen lassen wollten. In Molenbeek hingegen zeigten sich nur zögerlich einige Impfwillige.

Und doch ist Inge Neven von der regionalen Brüsseler Gesundheitsinspektion zufrieden mit dem ersten Tag dieser Aktion, auch wenn der Anfang lokal noch zäh sei. Immer noch habe man schließlich mit Impfunwilligen zu tun oder mit Personen, die sich bewusst seien, dass eine Impfung gegen Corona zwar wichtig ist, die sich aber trotzdem nicht sicher fühlen.

Ziel dieser Aktion gemeinsam mit dem Einzelhandelsverband Comeos ist, vor allem die Altersgruppen unter 45 Jahren zu erreichen, denn hier ist der Impfgrad viel zu niedrig und gerade der jüngere Bevölkerungsteil ist der, bei dem aktuell viele Ansteckungen registriert werden und bei dem Erkrankte mit schweren Verläufen auf Intensivstationen behandelt werden müssen.

In den kommenden Tagen wollen die Gesundheitsinspektion und Comeos weitere Impfstationen in oder vor Warenhäusern einrichten und zwar auch vor Modeläden und Boutiquen oder auch vor Möbelhäusern und Discountern. Bei den Impfungen dort wird das Vakzin von Johnson & Johnson verimpft, bei dem nur eine Spritze zum vollständigen Schutz vor Corona erforderlich ist.