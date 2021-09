"Die EU muss in die Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen in den Nachbarländern investieren"

Belgiens Staatssekretär für Asyl und Einwanderung, Sammy Mahdi (CD&V - Foto) ist der Ansicht, dass Europa in humanitäre Hilfe und in die Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen in den Nachbarländern Pakistan und Iran investieren müsse. Schon vor dem Treffen der EU-Staatssekretäre und Minister für Migration wurde deutlich, dass die Union keine weiteren Flüchtlinge aus dem von den Taliban besetzten Afghanistan aufnehmen will.