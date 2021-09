Neu ab dem 1. September: Änderungen, Neuerungen, Lockerungen, Regelungen

Keine Corona-bedingten Einschränkungen mehr in der eigenen Wohnung und in der Gastronomie

Ab dem 1. September fallen alle Einschränkungen, die nach Corona verordnet wurden, in den eigenen Häusern und Wohnungen der Bürger und auch in der Gastronomie weg. Das bedeutet, dass man zuhause wieder so viele Besucher empfangen darf, wie man will. In den Lokalen der Gastronomie in Belgien fallen alle Einschränkungen weg, wie z.B. das Abstandhalten oder das Verbot, sich an die Theke zu stellen. Zudem dürfen wieder größere Gesellschaften an einem Tisch sitzen. Nur die Mundmaskenpflicht bei Bewegungen in den Lokalen bleibt weiter bestehen.

Diese Erleichterungen betreffen auch die Vereine und Clubs, sowie Gottesdienste, wobei konkret hier noch Maskenpflicht bei Messen und anderen religiösen gilt. Grundsätzlich dürfen auch wieder kleinere Veranstaltungen in Innenräumen stattfinden und es darf wieder getanzt werden. Letztes Wort haben aber hier die Städte und Gemeinden. Bei Veranstaltungen ab 200 Personen innen oder 400 Personen draußen gelten die Maßnahmen im Prinzip aber weiter, es sei denn, die Veranstalter arbeiten mit Covid Save Tickets.