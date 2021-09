Noch 125 Belgier oder Personen mit Bezug zu unserem Land wollen Afghanistan verlassen

Im Getümmel um den Flughafen herum wurde vergangene Woche eine weitere Person aus Belgien verletzt, doch beide Fälle haben nichts miteinander zu tun. Die belgische Botschaft in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad steht nach eigenen Angaben mit beiden Betroffenen in Kontakt. Weitere Informationen zu deren Identität oder zu deren Verletzungen wurden nicht bekanntgegeben.

Belgien hatte die eigenen Evakuierungen Ende letzter Woche aufgrund der akuten Terrordrohung am Flughafen von Kabul beendet, doch neben den beiden oben genannten Verletzten halten sich noch 125 weitere Landsleute oder Personen mit Bezug zu Belgien, z.B. Ortskräfte, in Afghanistan auf, die sich alle in der belgischen Botschaft in Islamabad gemeldet haben.

Einige dieser Personen versuchen jetzt, sich auf eigene Faust nach Pakistan zu begeben, doch ohne Dokumente der pakistanischen Behörden oder ohne entsprechende Papiere oder Visa werden sie wohl nicht über die Grenze gelassen, denn die Taliban wollen verhindern, dass noch mehr Menschen das Land verlassen. Betroffene gaben gegenüber VRT NWS anonym an, dass sie mit ihren Familien an der Grenze festsitzen und dies ohne Unterkunft, Lebensmittel oder medizinischer Hilfe.

Andere haben die belgische Botschaft in Islamabad allerdings tatsächlich erreichen können und hoffen dort, diplomatische Unterstützung zu erhalten, um ihre an der pakistanisch-afghanischen Grenze festsitzenden Familienmitglieder herauszubekommen. Die Botschaft beobachtet die Ereignisse, hat aber derzeit noch keine konkreten Lösungen für diese Personen, wie es dazu von Seiten des Außenamtes in Brüssel heißt.