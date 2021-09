Virologe Steven Van Gucht warnt vor der vierten Corona-Welle im Herbst

Steven Van Gucht (Foto), Virologe, Leiter der staatlichen wissenschaftlichen Gesundheitsbehörde Sciensano und Mitglied des Corona-Krisenzentrums, warnte am Dienstag vor einer vierten Corona-Welle, die ab Herbst auf Belgien zukommen könnte. Wenn die sozialen Kontakte zwischen den Menschen wieder zunehmen, dann steige auch die Zahl der Ansteckungen und der schweren Erkrankungen wieder an, so Van Gucht.