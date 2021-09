Brussels Mobility Center: Alle Verkehrsdispatcher in der Hauptstadt in einem Zentrum zusammengefasst

Integrierter Nahverkehr und allgemeiner Stadtverkehr

Für MIVB/STIB-CEO Brieuc de Meeûs ist das neue Brussels Mobility Center „ein Tool, um die Zusammenarbeit zwischen dem Nahverkehrsunternehmen und der Mobilitätsbehörde“, wie er gegenüber der Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ angibt:

„Wenn man ein integriertes Bus-, Tram- und Metronetz betreibt, dass sich zum größten Teil in den Stadtverkehr einbringen muss, ist es von essentieller Wichtigkeit, dass die Betreiber all dieser Verkehrsmodi kommunizieren und zusammenarbeiten, um den Brüsselern und den Pendlern eine so schnell wie mögliche Verkehrsdienstleistung anbieten zu können.“