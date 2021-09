Corona und schlechtes Wetter: "Katastrophale touristische Saison in Brüssel"

Arbeiten zu Hause und Meetings via Zoom und ähnlichem sorgen nicht nur für weniger Bettebbelegung, sondern auch für Umsatzrückgänge in den Cafés und Restaurants: „Heute beschränken die Unternehmen ihre Meetings und Seminare auf ein Minimum.“

Die Touristen aus dem eigenen Land, wo eigentlich viele Tagestouristen herkommen, verbringen seit 2020 ihre Zeit lieber in den Ardennen oder an der Küste und nicht mehr in den Städten, was Brüssel besonders schwer getroffen hat und noch trifft.