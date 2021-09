Die Zahl der täglichen neuen Corona-Ansteckungen steigt wieder leicht an

Die Corona-Zahlen gehen in Belgien derzeit weiter etwas nach oben. Die Zahl der im Krankenhaus behandelten Corona-Patienten stagniert, doch die neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus Covid-19 liegen aktuell bei täglich etwas über 2.000 positiven Tests. Noch immer sterben pro Tag etwa 5 Personen an den Folgen ihrer Corona-Erkrankung in unserem Land.