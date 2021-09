Auch für die ganz Kleinen gab es an diesem 1. September ein Erlebnis der besonderen Art. Viele von ihnen gingen auch in Flandern zum ersten Mal in den Kindergarten. Da hieß es nicht nur für die Kindergartenkinder zum ersten Mal Abschied zu nehmen, sondern auch für die Eltern. Aber das Trösten und Kuscheln übernahmen danach die Kindergärtnerinnen, wie unser Video aus dem Kindergarten „Het Kleurenpallet“ in Brügge zeigt.