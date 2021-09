Neues Schuljahr für 1,2 Millionen Kinder und Jugendliche in Flandern

Nach fast zwei Corona-Schuljahren wird in Flandern fast überall wieder Unterricht wie normal gegeben, denn jetzt beginnt für die meisten flämischen Schulkinder wieder der Präsenzunterricht in den Schulen. Und viele Kinder und Jugendliche müssen in ihren Klassen im Unterricht auch keine Mund- und Nasenschutzmasken mehr tragen.

Im flämischen Sekundarschulwesen allerdings gelten einige Corona-Maßnahmen, wie das Tragen von Mundmasken, außerhalb der Klassen, z.B. in den Gängen oder auf den Schulhöfen, wenn die anderthalb Meter Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Für die allermeisten Beteiligten ist dies ein allgemeines Aufatmen - im wahrsten Sinne des Wortes angesichts der Aufhebung der allgemeinen Mundmaskenpflicht.

Einige Regeln gilt es dennoch zu beachten

In allen Schulen müssen die Klassen so gut wie möglich gelüftet werden können und auf die Handhygiene soll geachtet werden. Überall stehen also weiter Infektionsmittel zur Verfügung. Überdies soll darauf geachtet werden, dass die Schulkinder in ihren Klassen stets am gleichen Platz sitzen oder dass Klassenwechsel zwischen den Schulstunden weitgehend vermieden werden.

Inzwischen sind auch wieder außerschulische Aktivitäten zugelassen, wie z.B. Ausflüge, Praktika bei Unternehmen oder Verbänden und Organisationen. Alles in Allem gilt in Flandern im Schulwesen, dass die geltenden Regeln denen angepasst sind, die andernorts auch gelten. Seit dem 1. September gibt es in ganz Belgien auch wieder neue Lockerungen der Corona-Maßnahmen.