"Nicht alle Hochwasser-Opfer können in ihrer gewohnten Umgebung wohnen bleiben"

Bundesinnenministerin Verlinden gab an Dienstagabend bei „Terzake“ zu, dass es kaum möglich sein wird, allen, die Mitte Juli während der Hochwasserkatastrophe im Wesertal in der Provinz Lüttich und in anderen Ortschaften in der Wallonie ihre Häuser oder Wohnungen verloren haben, bis Herbst eine neue Unterkunft zu besorgen.

Überdies, so Verlinden weiter, werde es schwierig werden, allen Geschädigten dort eine neue Bleibe zu bieten, wo sie bisher gewohnt und gelebt haben: „Es ist leider nicht möglich, für jeden sofort ein Haus in einem Umkreis von 500 Metern um ihren bisherigen Wohnort zu finden.“

Verlinden weiß auch, dass es schwierig für die Menschen, die alles verloren haben oder deren Haus gerade nach dem Hochwasser völlig leer ist, sein wird, dies alles zurückzulassen, „um an einen Ort umzuziehen, denn sie nicht so gut kennen. Es wird hart nach Lösungen für diese Leute gesucht, doch ich begreife, dass diese Lösungen nicht alle zufriedenstellen, denn man bleibt gerne dort, wo man sich kennt.“