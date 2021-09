Phase 4 des Corona-Sommerplans in der belgischen Gastronomie

In den Lokalen der Gastronomie in Belgien fallen fast alle Einschränkungen weg, wie z.B. das Abstandhalten oder das Verbot, sich an die Theke zu stellen. Zudem dürfen wieder größere Gesellschaften an einem Tisch sitzen. Nur die Mundmaskenpflicht bei Bewegungen in den Lokalen und beim Personal in den Cafés, Kneipen und Restaurants bleibt vorläufig weiter bestehen. Zudem fallen auch wieder die Sperrstunden weg.