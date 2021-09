"Waregem Koerse": Von tollen Hüten, einem Schaulaufen der Schönen und Reichen… aber auch von Pferden

Am Dienstag, den 31. August, fand zum ersten Mal nach zwei Jahren Corona-Pause, dass traditionsreiche Pferderennen „Waregem Koerse“ in der gleichnamigen Stadt in der Provinz Westflandern statt. 20.000 Zuschauer fanden sich an der Trabrennbahn am Gaverbeek in Waregem ein - Corona? Das schien lange her…