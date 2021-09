Flandern verbietet Rauchen und Feuermachen in Wäldern und Naturschutzgebieten

Ab diesem Herbst wird das Rauchen und Feuermachen in den Wäldern und Naturschutzgebieten in Flandern verboten sein. Das hat Umweltministerin Zuhal Demir (N-VA) entschieden und wird von Mediahuis am Donnerstag berichtet. Mit dieser Maßnahme sollen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden: Zum einen wird die Feuergefahr und die Anzahl der Brände verringert.