Mitglied der Königsfamilie positiv auf Corona getestet, Königspaar sagt Aktivitäten ab

"Nach einem positiven Corona-Fall in der königlichen Familie haben Ihre Majestät, der König und die Königin, als Vorsichtsmaßnahme beschlossen, ihre Kontakte in den kommenden Tagen einzuschränken und zwar in Übereinstimmung mit den geltenden Gesundheitsvorschriften", heißt es in einer Erklärung des Palastes am Donnerstag. "Die Aktivitäten, die in dieser Woche und am kommenden Montag auf der Tagesordnung standen, werden daher verschoben oder abgesagt.”



Einer VRT-Quelle zufolge hat eines der beiden jüngsten Kinder, Prinz Emmanuel oder Prinzessin Eléonore, sich infiziert. Sowohl der König als auch die Königin haben sich bereits einem PCR-Test unterzogen, dessen Ergebnis negativ war.