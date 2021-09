Paralympics: Tim Celen holt Silber im Straßenrennen und beschert Belgien 13. Medaille in Tokio

Celen gewann die 13. belgische Medaille bei den Paralympischen Spielen in Tokio. Die Belgier haben drei Goldmedaillen: zwei dank Michèle George in der Dressur (Klasse V) und eine dank Tischtennisspieler Laurens Devos (Klasse 9).

Silbermedaillen gewannen Peter Genyn (T51) in der Leichtathletik über 200 m, Ewoud Vromant (C2) im Straßenzeitfahren und Tim Celen (T2) im Straßenrennen.

Sieben Bronzemedaillen vervollständigen das Bild: zwei in der Dressur durch Manon Claeys (Note IV), eine im Tischtennis mit Florian Van Acker (Note 11), eine im Bahnradsport durch das Tandem Griet Hoet und ihre Fahrerin Anneleen Monsieur im Kilometerzeitfahren, eine in der Leichtathletik durch Roger Habsch (Bronze) über 200 m (T51), zwei im Radzeitfahren auf der Straße, die an Maxime Hordies (H1) und Tim Celen (T2) gingen.