Schwere Finanzdelikte sollen in Brüssel nicht mehr untersucht werden

Um den Personalmangel zu beheben, müssen Entscheidungen getroffen werden. Alle neuen Finanz- und Steuerdossiers werden zunächst von einer Sonderkommission geprüft. Wenn die Kommission der Meinung ist, dass das Dossier nicht gewichtig genug ist, wird es nicht von der Bundeskriminalpolizei untersucht. Der Fall kann wohl noch von der lokalen Polizei untersucht oder aber auch zu den Akten gelegt werden.

Generalstaatsanwalt Delmulle wies auch auf die Herausforderungen hin, die Mega-Prozesse mit sechs oder mehr Verhandlungstagen und einer Dauer von zwei oder mehr Wochen darstellen. Diese Verfahren sind sowohl finanziell als auch personell sehr aufwändig.

In seiner Rede zur Eröffnung des neuen Gerichtsjahres appellierte Generalstaatsanwalt Delmulle an alle Beteiligten, dafür zu sorgen, dass Justizverfahren in Brüssel glaubwürdig bleiben.